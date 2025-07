Troben un camió amb 8.800 ampolles de cervesa abandonat a l'AP-2 i sospiten d’un robatori

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació després de localitzar un camió avariat a l’AP-2, a l’altura de Vinaixa (Garrigues), carregat amb 370 caixes de cervesa —unes 8.800 ampolles—. El vehicle estava sol, amb una roda rebentada i el carregament desordenat, sense paletitzar, fet que va despertar sospites d’un possible robatori per part de teloners.

Poc després, en un voral proper, els agents van trobar una furgoneta i un cotxe, tots dos aturats. A la furgoneta hi havia tres homes, dos amb antecedents per robatoris de mercaderies. Portaven cúters i altres eines habituals en aquest tipus de delictes. Tot i això, van negar qualsevol vinculació amb el camió i van al·legar una avaria lleu.

Els Mossos no van rebre cap avís de robatori relacionat amb el vehicle o la càrrega i, per tant, no es va practicar cap detenció. Malgrat això, la policia manté oberta la investigació per esclarir l’origen del carregament i aclarir si ha estat sostret.