Moren dues persones i sis queden ferides en un xoc frontal a l'A-2 a Soses

Dues persones han mort aquest diumenge en un xoc frontal a l'A-2, a l'altura de Soses (Segrià). Per causes que s'investiguen, dos turismes han topat de cara al punt quilomètric 447 a les 15.17 h, i posteriorment s'hi han vist implicats dos vehicles més, amb un balanç de sis persones més ferides amb caràcter lleu.

Arran del sinistre, s'han activat vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, nou dotacions de Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La via ha quedat tallada en sentit Barcelona, amb el trànsit desviat pel lateral fins a la sortida més propera. Amb aquestes ja són 76 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025.

Preocupació al Servei Català de Trànsit

Aquest accident confirma l'anàlisi del director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que després de la nit negra de Carnaval en què van morir nou persones a les carreteres catalanes va compartir que estan molt preocupats per les franges més joves -menors de 35 anys- dels conductors, que són més de la meitat dels morts d'aquest 2025. A més, va destacar que són les demarcacions de Barcelona i Tarragona les que estan concentrant la sinistralitat. "Lleida i Girona s'estan comportant bé", va dir.

En aquest sentit, Trànsit va poder constatar la presència d'alcohol com un dels grans motius dels darrers accidents, així com l'excés de velocitat. "Haurem d'enfortir l'estratègia contra la velocitat", va anunciar aleshores, alhora que va fer una crida a la conscienciació: "Si beus, no condueixis".