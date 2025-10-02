Assalten una sucursal bancària a Juneda i s’enduen 33.000 euros

Poc després de les dues de la tarda d'aquest dimecres, dos encaputxats van assaltar una sucursal del BBVA situada al carrer de la Font de Juneda. Els lladres van intimidar els treballadors, els van immobilitzar i van endur-se la recaptació del banc abans de fugir amb un vehicle. Tot i la violència de l’incident, no hi va haver ferits.
Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per determinar si els atracadors portaven armes i la quantitat exacta sostreta. El botí ascendiria a uns 33.000 euros. La policia va activar el dispositiu Gàbia a les carreteres properes per localitzar els responsables.
En paral·lel, els Mossos van arrestar a Vilanova de Segrià dos homes de 31 i 40 anys relacionats amb un robatori amb pistola a un supermercat de Juneda, succeït el 30 d’agost al carrer Major. Els detinguts van empènyer una treballadora mentre aquesta obria la caixa, van amenaçar clients amb un arma de foc i van escapar en un cotxe nou amb matrícula antiga.
Aquest episodi se suma a altres atracaments recents a la comarca, com el del passat 18 de març a una oficina del Banc de Santander de Vilanova de la Barca, on un individu va accedir amb arma de foc, va lligar el treballador i es va endur els diners abans de fugir. Els cossos policials insisteixen en la necessitat de mantenir la col·laboració ciutadana per desarticular aquesta cadena de delictes i reforçar la seguretat a les entitats bancàries de la zona.