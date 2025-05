Desallotgen una escola de Lleida per una fuita de gas

Una fuita de gas ha obligat a desallotjar aquest dimecres al matí una l'escola Francesco Tonucci de Lleida, a Lleida. L’avís s’ha rebut a les 10:47 hores, quan el personal del centre ha detectat una olor sospitosa i ha alertat els serveis d’emergència.

Fins a tres dotacions dels Bombers s’han desplaçat al lloc i han mantingut contacte amb la directora del centre, a qui han recomanat evacuar l’edifici. En aquell moment només hi havia 65 alumnes, ja que la resta eren d’excursió. El desallotjament s’ha fet sense incidents.

Un cop al recinte, els Bombers han detectat la presència d’una bossa de gas al pati, provinent d’una canonada malmesa que passa per sota. Malgrat que no hi havia un risc alt, s’ha optat per enviar els alumnes a casa per precaució.

Després de les comprovacions, a les 12:31 els mesuraments han confirmat que l’edifici estava net de gas. Finalment, el problema s’ha resolt reparant la canonada.

Una altra fuita de gas a Lleida afecta 400 habitatges

A les 11:32 hores, gairebé una hora després de l'incident a l'escola, s’ha detectat una segona fuita de gas a l’avinguda Bisbe Irurita de Lleida. En aquest cas, la fuita no està relacionada amb l’anterior i ha estat localitzada durant unes obres públiques.

Els operaris han detectat una canonada malmesa que deixava escapar gas per un forat a la vorera. Els Bombers hi han enviat tres dotacions i s’han dut a terme tasques per tallar el tram afectat de la instal·lació. La companyia de subministrament ha punxat la canonada per aïllar la fuita, una acció que afectarà temporalment unes 400 vivendes de la zona.