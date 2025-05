Desmantellen una plantació de marihuana en un antic molí de Bellvís

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes, d’entre 19 i 39 anys, en una operació contra el cultiu il·legal de marihuana al Pla d’Urgell. La policia ha intervingut aquest dimecres en unes antigues instal·lacions industrials de Bellvís, on es cultivaven més de 500 plantes de marihuana i es van trobar gairebé mig quilo de cabdells ja preparats.

La investigació va començar a l’abril, arran de sospites sobre l’activitat que es duia a terme dins del recinte, llogat per un ciutadà estranger. Durant les vigilàncies, els agents van detectar signes clars d’una plantació interior: finestres tapiades, una connexió elèctrica fraudulenta i sorolls provinents de compressors d’aire.

Els Mossos també van observar diversos moviments sospitosos, com l’arribada d’una furgoneta de gran capacitat que descarregava material de forma discreta o un camió amb cistella elevadora, des d’on dos homes vestits d’operaris van manipular la xarxa elèctrica per establir un nou punt d’accés a l’electricitat.

Amb el permís del jutjat de Balaguer, la policia va accedir finalment a l’interior del molí, on van trobar quatre estances dedicades al cultiu intensiu. Dues d’elles contenien plantes en fase de creixement, i les altres dues estaven plenes d’exemplars madurs, de més de dos metres d’alçada i carregats de cabdells. També hi havia una zona equipada per assecar i envasar la marihuana, amb calefacció, ventilació i estris per al pesatge i empaquetatge al buit.

Els detinguts hauran de comparèixer davant del jutjat en funcions de guàrdia de Balaguer. Se’ls acusa de formar part d’un grup criminal, de delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.