Detinguda a Lleida una dona per una estafa amb criptomonedes de més de 25.000 euros

La Guàrdia Civil va detenir a principis d’octubre una veïna de Lleida de 63 anys i un home de 20 anys de les comarques gironines com a presumptes autors d’una estafa amb criptomonedes valorada en més de 25.000 euros i de diversos delictes d’usurpació d’identitat. Els fets es van produir al municipi de Binèfar (Osca).
Segons ha informat el cos policial, els detinguts guanyaven la confiança de les víctimes i les convencia perquè invertissin grans quantitats de diners en suposades operacions amb criptomonedes. Les inversions, però, no es materialitzaven mai, i els estafadors aprofitaven les dades personals obtingudes per sol·licitar crèdits bancaris a nom de les víctimes, cometent així sis delictes d’estafa i sis d’usurpació d’estat civil.
La investigació es va iniciar a principis de setembre, arran de diverses denúncies presentades a la caserna de la Guàrdia Civil de Binèfar. Els agents van poder identificar els sospitosos, que tenien un ampli coneixement informàtic, fet que va dificultar la seva localització.
Finalment, els dos presumptes autors van ser detinguts a principis d’octubre i posats a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 de Montsó, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs i l’obligació de comparèixer davant del jutjat quan siguin requerits.