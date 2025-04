Detingut un home a Arbeca per robar un tractor a Vilanova de Bellpuig el setembre passat

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a Arbeca (Garrigues) un home, de 35 anys, per haver robat un tractor d'una explotació agrícola de Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell). El tractor, valorat en més de 30.000 euros, va ser sostret el 7 de setembre passat i la investigació policial va permetre situar el vehicle en un magatzem del carrer la Sardana d'Arbeca.

Els agents que es van personar al lloc es van trobar que el tractor havia sigut modificat i no tenia els envellidors i peces metàl·liques que cobreixen el vehicle. A més, van comprovar que s'havien substituït algunes parts del tractor per d'altres d'una marca i color diferents. Tot i això, la policia va localitzar un número de motor que corresponia amb el tractor robat. La policia, davant les explicacions incoherents i canvis de relat del sospitós, van decidir detenir-lo com a presumpte autor d'un robatori i furt d'ús de vehicle i falsificació documental.

A més, en una segona entrada en una altra nau del detingut, a la població de Vila-sana, hi van trobar altres peces del tractor sostret a Vilanova de Bellpuig. La principal hipòtesi amb què treballen els investigadors és que el detingut havia adquirit un tractor similar, inutilitzat per avaria, i amb la documentació i números de bastidor d'aquest, havia modificat els elements que identificaven el tractor sostret per tal de vendre'l i posar-ho al mercat lícit de vehicles.

El detingut, amb antecedents, passarà dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.