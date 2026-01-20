Detinguts dos homes i un menor per robar en un magatzem agrícola a l'Urgell

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 25 i 28 anys i un menor d'edat com a presumptes autors d'un robatori amb força divendres passat al migdia en un magatzem agrícola del Talladell, a Tàrrega.
Després de rebre l'alerta del sistema de videovigilància, el propietari es va adreçar al lloc i va bloquejar l'accés a l'explotació amb el seu vehicle per impedir la fugida dels lladres. En ser descoberts, els individus van intentar fugir impactant la seva furgoneta contra el vehicle del propietari, però finalment van optar per abandonar la furgoneta amb el material que havien sostret i fugir caminant pels camps. Els mossos que van anar al lloc dels fets van fer recerca per la zona, però no van poder localitzar-los.
Posteriorment, els investigadors van poder difondre una descripció acurada d'aquests individus a les patrulles de l'Urgell i la Segarra gràcies a les imatges facilitades pels denunciants. Diumenge a la tarda, una patrulla que es trobava en una benzinera a peu de l'A-2 a Fonolleres va veure un jove que duia la mateixa roba i el mateix pentinat d'un dels sospitosos i, poc després, va arribar un altre jove que també coincidia plenament amb un dels individus que apareixien a les imatges.
Els agents van alertar la resta de patrulles i van localitzar la tercera persona en una furgoneta estacionada a l'exterior de l'establiment. A l'interior del vehicle van localitzar diferents estris relacionats amb els robatoris amb força, com ara una cisalla i uns guants. Davant les evidències, els mossos van detenir els tres individus com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i un delicte de danys.
El menor d'edat va passar a mans de Fiscalia de Menors i els adults, un d'ells amb antecedents, van passar aquest dilluns a disposició del jutjat de guàrdia de Cervera.