Detinguts tres homes per un robatori amb força en una empresa de Camarasa

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes de 21, 36 i 41 anys com a presumptes autors d’un robatori amb força en una empresa de Camarasa, a la comarca de la Noguera. Els fets van tenir lloc cap a la 1.30 h de la matinada de dijous, quan una alarma de seguretat va alertar la policia.
En arribar al lloc, els agents van trobar la porta d’una nau industrial forçada i, durant les comprovacions, van detectar una furgoneta sospitosa circulant per un camí proper. En aturar-la, hi van trobar els tres individus, que van ser arrestats in situ. A l’interior del vehicle i sobre els detinguts s’hi van localitzar targetes bancàries presumptament sostretes de l’empresa, així com un mall i una barra de ferro utilitzats per forçar l’accés.
Un dels arrestats va intentar enganyar la policia facilitant la identitat del seu germà, però les comprovacions posteriors van revelar la seva veritable identitat. L’home acumulava diverses ordres judicials actives: dues per informar del domicili, dues ordres de detenció per delictes d’estafa dictades pels jutjats de Torrent i València, i una ordre de detenció i ingrés a presó emesa per un jutjat de Ceuta, també per estafa.
Dos dels detinguts sumen prop d’una trentena d’antecedents policials. Tots tres han passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Cervera.