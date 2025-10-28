Detinguts tres joves per tres robatoris violents amb navalla en una tarda a Lleida

Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove de 18 anys i dos menors d’edat com a presumptes autors de tres robatoris amb violència i intimidació comesos el passat divendres a Lleida. Segons ha informat la policia, els assaltants actuaven en grup i amenaçaven les víctimes amb navalles o ganivets per robar-los telèfons mòbils i peces de roba.
El primer dels robatoris es va produir al carrer Tarragona, al barri de Pardinyes, on els tres joves van intimidar un menor i li van sostreure un telèfon d’alta gamma i la jaqueta que duia. Després d’amenaçar-lo, juntament amb altres menors que l’acompanyaven, van fugir en direcció a l’estació de trens. Els Mossos els van localitzar poc després a la plaça Noguerola. En intentar identificar-los, els sospitosos van fugir corrent, però els agents van aconseguir detenir el noi de 18 anys, que portava un telèfon mòbil, un DNI i diverses targetes de transport a nom d’altres persones.
Amb el suport d’altres patrulles i de l’ARRO, els agents van iniciar un dispositiu de recerca que va permetre detenir els altres dos implicats al carrer la Parra i a la Baixada de la Trinitat. A un d’ells se li va intervenir una motxilla amb un ganivet, una funda de mòbil coincident amb el telèfon sostret, 55 euros en efectiu i una altra targeta de transport aliena.
Les investigacions van permetre relacionar-los amb dos robatoris més ocorreguts aquella mateixa tarda al barri de Cappont. En un primer cas, els joves haurien intentat robar un telèfon a un altre menor, però van desistir gràcies a la intervenció d’una vianant. Tot i així, poc després van agredir la dona, la van tirar a terra i li van prendre la motxilla, que contenia un telèfon mòbil —el mateix que posteriorment duia el primer detingut—.
Els dos menors van ser posats en llibertat sota la custòdia dels seus pares després de comunicar la seva detenció a la Fiscalia de Menors, mentre que el major d’edat va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida. La investigació continua oberta per determinar l’origen de les targetes de transport i el DNI trobats entre les seves pertinences.