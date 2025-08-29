Dos detinguts a Mollerussa per robar benzina foradant dipòsits de vehicles

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat parcialment un grup especialitzat en el robatori de combustible a Mollerussa. Els agents han arrestat dos homes, de 21 i 39 anys, acusats de sostreure benzina de vehicles estacionats mitjançant un mètode especialment perillós: perforaven els dipòsits amb un trepant elèctric portàtil i recollien el carburant en garrafes.
La investigació, encara oberta, apunta que els lladres actuaven en grup i amb una certa organització, ja que calia rapidesa i coordinació per extreure el combustible en pocs minuts sense ser descoberts. Tot i l’escàs valor econòmic de la benzina sostreta, els danys provocats als vehicles eren molt superiors i, a més, generaven un elevat risc d’incendi.
El primer dels sospitosos va ser detingut el 9 d’agost, quan una patrulla va aturar un cotxe amb tres ocupants al carrer Durant i Blas de la capital del Pla d’Urgell. L’individu, de 21 anys, ja tenia tres ordres de detenció pendents i portava estris vinculats als robatoris: un trepant, garrafes i guants. El segon arrest es va produir el 21 d’agost, quan la policia va identificar i detenir un home de 39 anys amb antecedents.
Els Mossos continuen treballant per localitzar el tercer integrant de la banda