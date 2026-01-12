Ferrocarrils començarà a operar a l’estiu amb els quatre nous trens a les línies de Lleida a Cervera i Terrassa

Els quatre nous trens elèctrics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, actualment en període de proves i fabricats a mida per la suïssa Stadler, s'incorporaran aquest estiu a les línies RL3 i RL4 entre Lleida, Cervera i Terrassa amb l'objectiu de posar fi als constants retards i avaries que pateix la xarxa i que han generat nombroses queixes entre els usuaris, especialment els que es desplacen diàriament a Lleida per motius laborals, tal com ha anunciat la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, durant una roda de premsa on ha avançat les principals previsions per aquest 2026.
Aquesta actuació, adjudicada el 2021 per 63 milions d'euros, inclou 14 circulacions diàries per sentit i requerirà l'homologació dels vehicles i la formació específica dels maquinistes als mesos vinents. Paral·lelament, l'estació d'autobusos de Lleida obrirà al primer trimestre de l'any i la nova escola de Castellnou de Seana al Pla d'Urgell estarà operativa al cent per cent al setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar 2026-2027, mentre que s'ampliaran centres com l'INS Nou Alcarràs i l'INS Lladonosa amb inversions en equitat rural i mesures contra el xoc climàtic que superen els 2 milions d'euros.
En matèria de mobilitat viària, s'impulsarà el conveni per millorar la connectivitat de les Garrigues Altes amb 18,4 milions d'euros —el 75% aportats per la Generalitat— per asfaltar trams com el de Torrebesses a Castelldans o la C-233 entre la Granadella i el Soleràs, i s'avançarà en estudis informatius per variants de carreteres a Tàrrega, Bellpuig, Arbeca, Seròs i Castelldans.
Pel que fa a urbanisme, s'aprovarà el Pla director del polígon de Torreblanca al primer semestre per iniciar obres el 2027 i es redactaran els estudis ambientals per a l'estació intermodal, prevista per al 2030. En l'àmbit sanitari, el nou CAP d'Almenar entrarà en servei a la primavera per millorar l'atenció a diversos municipis i s'executaran obres al Bloc Quirúrgic i Obstètric de l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que en seguretat s'inaugurarà la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Mollerussa —seu de l'Àrea Bàsica Pla d'Urgell-Garrigues amb 60-70 efectius— i es licitarà el projecte de la nova seu central a la Bordeta, operativa el 2029 i compartida amb Agents Rurals.
Tot i l'escenari polític incert sense pressupostos pactats per al 2026, Gil ha expressat voluntat de col·laboració per aprovar-los o, en cas de pròrroga, implementar aquests compromisos a la vegueria, amb dades positives com l'increment de l'11% en validacions de l'ATM entre 2024 i 2025 i l'impuls a la modernització sostenible dels regadius amb els agents locals.