Els Mossos busquen el propietari de l’immoble ensorrat a Vilanova de Bellpuig

Els Mossos d'Esquadra mantenen la recerca del propietari de l'immoble que es va esfondrar dimecres al matí a Vilanova de Bellpuig, al Pla d’Urgell. L’home continua desaparegut, i els Bombers han descartat que es trobi entre la runa de l’edifici.
Aquest dijous, l’Ajuntament ha impulsat dispositius de recerca amb la col·laboració de veïns voluntaris per intentar localitzar-lo. L’esfondrament es va produir a les 6.18 h en una casa de planta baixa i dos pisos. A l’interior hi havia quatre persones: dues van poder sortir-ne pel seu compte, mentre que les altres dues van quedar atrapades. Els equips d’emergència van treballar durant més de quatre hores fins a rescatar-les totes i estabilitzar l’estructura, una tasca que es va donar per completada poc abans de dos quarts d’onze del matí.
El Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre quatre ferits: dos de caràcter lleu, traslladats al CUAP de Mollerussa, i dos més amb ferides de menor gravetat, que van ser portats a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Segons les primeres investigacions, la pluja intensa dels darrers dies hauria afeblit la construcció. No obstant això, els tècnics també analitzen l’antiguitat de l’edifici i les obres que es duen a terme a una finca veïna com a possibles factors.
L’alcaldessa, Dolors Pascual, ha alertat sobre el perill d’efecte dòmino en zones del nucli antic amb cases velles i adossades. El carrer continua tallat, s’han desallotjat preventivament els edificis contigus i els experts avaluen si caldrà enderrocar totalment la casa afectada.