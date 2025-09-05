05 de setembre de 2025

Espectacular accident a Coll de Nargó: un tractor s’estimba 15 metres per un barranc i el conductor és evacuat d’urgència

L'home va quedar atrapat dins de la cabina

Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 08:24

Un home que conduïa un tractor va viure dimecres una situació crítica en precipitar-se amb el vehicle per un barranc d’uns 15 metres a Coll de Nargó. El conductor va quedar atrapat dins la cabina amb ferides a la cama i va haver de ser rescatat pels Bombers.

L’avís es va rebre poc després de les set del vespre i ràpidament es van mobilitzar quatre dotacions terrestres i un helicòpter. L’accident va tenir lloc en un camí en direcció al petit nucli de la Gavarra. Després de ser estabilitzat, el ferit va ser traslladat en helicòpter fins a l’Hospital Vall d’Hebron, on va ingressar amb pronòstic reservat.

