Estabilitzat el foc forestal situat en una zona de difícil accés a Vilanova de Meià

El foc forestal que crema des de tres quarts de set de la tarda d'aquest divendres en una zona d'accés difícil a Vilanova de Meià (Noguera), ha estat donat per estabilitzat pels Bombers poc abans de dos quarts de nou de la nit. 18 dotacions del cos d'emergències, 13 terrestres i 5 aèries, han treballat a l'operatiu d'extinció.

Un cop estabilitzat el foc els 5 mitjans aeris es retiraran de forma progressiva. Les flames s'han situat a l'àmbit del Montsec de Rúbies, i s'han donat per estabilitzades un cop s'han trobat les línies d'aigua. Un alertant ha explicat als Bombers que ha vist com queia un llamp i com posteriorment s'aixecava la columna de fum.

ESTABILITZAT l'incendi de vegetació forestal a Vilanova de Meià.

Les línies d'aigua ja s'han trobat. Continuem a lloc remullant la zona. Els #MAER s'aniran retirant.#bomberscat https://t.co/GwXmPudbms pic.twitter.com/IIk1cRU3rx — Bombers (@bomberscat) June 20, 2025

Els Bombers també han donat per estabilitzat cap a dos quarts de sis de la tarda d'aquest divendres l'incendi que cremava des de poc després de les dues del migdia a la zona de l'Ermita de Cèrvoles, a Os de Balaguer (Noguera). Els Agents Rurals han fet una primera estimació d'afectació i calculen que el foc ha cremat prop de 16 hectàrees, una de les quals agrícola i la resta forestals. Ara investiguen les causes del foc.