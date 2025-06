Incendi forestal a Os de Balaguer amb 26 dotacions mobilitzades

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres a la tarda per controlar un incendi que afecta vegetació agrícola i forestal a la zona de l’Ermita de Cèrvoles, al municipi d’Os de Balaguer, a la comarca de la Noguera. L’avís ha arribat a les 14:10 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat 25 dotacions terrestres, tres helicòpters i tres avions, sumant un total de 86 efectius.

El foc ha arribat fins a la carena i avança en descendent. El vent de ponent està complicant les tasques d’extinció i fa que el flanc dret sigui especialment vulnerable, fet pel qual s’hi concentra el dispositiu principal d’actuació. Aquest flanc és la zona amb més potencial de propagació, i per això es prioritza la seva contenció.

Aquest incendi de la Noguera es produeix pocs dies després que els Bombers donessin per controlat el foc que va afectar Cadaqués, a l’Alt Empordà, el dissabte passat. Hi van treballar un total de 34 dotacions —25 terrestres i 9 aèries— juntament amb 14 voluntaris i sis vehicles de les agrupacions de defensa forestal (ADF).

Aquest inici d’estiu es presenta amb temperatures elevades, tot i que les previsions no indiquen que es superin els rècords dels anys 2022 i 2023. Les onades de calor són un factor que incrementa el risc d’incendis i també pot afectar la salut, especialment dels col·lectius més vulnerables.

Per això, la Generalitat manté activat el Pla Operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS), que contempla més de 1.200 refugis climàtics arreu de Catalunya. A la ciutat de Lleida, aquest estiu s’han habilitat 60 refugis: 25 interiors i 35 espais exteriors, com ara rambles, carrers arbrats, parcs i zones verdes. Aquests refugis ofereixen un lloc fresc per a aquelles persones que no disposen de condicions adequades a casa.

Amb aquesta doble amenaça d’incendis i onades de calor, els dispositius d’emergències i les administracions locals insisteixen en la importància de mantenir la precaució i seguir les recomanacions per evitar la propagació dels focs i protegir la salut de la població.

Hi haurà ampliació.