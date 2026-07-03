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Mor un home de 70 anys en bolcar amb el tractor a les Borges Blanques

Successos

Els fets han passat en un camí de la partida de Font Vella

  • Un tractor aparcat en una finca d'arbres fruiters

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 08:17
Actualitzat el 03 de juliol de 2026 a les 08:29

Un home de 70 anys, veí de les Borges Blanques, va morir aquest dijous a la tarda després de patir un accident amb el tractor que conduïa en un camí de la partida de Font Vella, al terme municipal de les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre es va rebre a les 16.17 hores. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle agrícola va sortir del camí i va acabar bolcant. A conseqüència de l'accident, el conductor, identificat amb les inicials G.L.O., va perdre la vida.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la víctima.

Amb aquesta mort, ja són 72 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de l'inici d'aquest any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

 

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