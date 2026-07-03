Mor un home de 70 anys en bolcar amb el tractor a les Borges Blanques

Un home de 70 anys, veí de les Borges Blanques, va morir aquest dijous a la tarda després de patir un accident amb el tractor que conduïa en un camí de la partida de Font Vella, al terme municipal de les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues.\r\n\r\nSegons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre es va rebre a les 16.17 hores. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle agrícola va sortir del camí i va acabar bolcant. A conseqüència de l'accident, el conductor, identificat amb les inicials G.L.O., va perdre la vida.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la víctima.\r\n\r\nAmb aquesta mort, ja són 72 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de l'inici d'aquest any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nUn home de 74 anys mor ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà\r\n\r\n\r\n \r\n