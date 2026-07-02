Un home de 74 anys mor ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà

Un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dimecres després d'ofegar-se a l'embassament de Sant Antoni, al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà). Es tracta de la primera víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya oficial de bany, el passat 15 de juny.
L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut a les 12.55 hores, quan s'ha alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Els fets han tingut lloc en una zona d'esbarjo situada a prop del nucli d'Aramunt, un espai que no disposa de servei de vigilància.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra.
Els equips sanitaris han practicat maniobres de reanimació a l'home, però finalment no n'han pogut salvar la vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials per aclarir les circumstàncies del succés.
Amb aquesta defunció, ja és la primera víctima mortal registrada en aigües interiors durant la campanya de bany d'enguany. L'estiu passat, la campanya es va tancar amb un total de cinc persones mortes en aquest tipus d'espais.
Davant d'aquest nou accident, Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions en platges, piscines i aigües interiors. L'organisme recorda que, si s'observa una persona amb dificultats dins l'aigua, cal avisar immediatament el servei de socorrisme o trucar al 112 per facilitar una intervenció ràpida.