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Mor un home en un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a la C-12 a la Noguera

Successos

  • Un carro radar o radar en remolc a la C-12, a Balaguer -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 14:34
Actualitzat el 04 de juliol de 2026 a les 14:35

Un home ha mort aquest dissabte al migdia en un accident de trànsit a la C-12, al terme municipal de Menàrguens, a la Noguera. El sinistre s'ha produït cap a les 12.30 hores al punt quilomètric 157, quan, per causes que s'investiguen, han col·lidit frontalment un turisme i una furgoneta.

A conseqüència de l'impacte, ha mort el conductor del turisme. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, ja són 73 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de l'inici d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

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