Mor un home en un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a la C-12 a la Noguera

Un home ha mort aquest dissabte al migdia en un accident de trànsit a la C-12, al terme municipal de Menàrguens, a la Noguera. El sinistre s'ha produït cap a les 12.30 hores al punt quilomètric 157, quan, per causes que s'investiguen, han col·lidit frontalment un turisme i una furgoneta.\r\n\r\nA conseqüència de l'impacte, ha mort el conductor del turisme. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, ja són 73 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de l'inici d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetenen una parella a Arbeca per estafar 3.600 euros amb una targeta de combustible robada\r\n\r\n