Detenen una parella a Arbeca per estafar 3.600 euros amb una targeta de combustible robada

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys i una dona de 29, veïns d'Arbeca (Garrigues), com a presumptes autors d'un delicte d'estafa amb targeta bancària.
La investigació va començar després que un veí denunciés a finals de maig la sostracció de la seva targeta de combustible i que, en només deu dies, s'hi haguessin carregat operacions per valor de 3.600 euros en una benzinera de la població. Segons la policia, la parella facilitava combustible a coneguts a un preu inferior al de mercat després de pagar-lo amb la targeta sostreta.
La Unitat d'Investigació dels Mossos a Mollerussa va analitzar les imatges de les càmeres de seguretat de la benzinera i va comprovar que el 13 de maig la víctima havia coincidit amb un home que l'havia ajudat a omplir el dipòsit.
Quatre dies després, els investigadors van detectar el mateix home fent benzina amb un altre vehicle utilitzant la targeta sostreta. El seguiment de les transaccions fraudulentes va permetre identificar altres vehicles que també feien servir la targeta per omplir els dipòsits i, en alguns casos, garrafes de combustible. A les imatges apareixien reiteradament el sospitós i la seva parella.
Els investigadors conclouen que l'home s'hauria apropiat de la targeta el mateix 13 de maig i que posteriorment hauria contactat amb coneguts perquè omplissin el dipòsit de combustible, que els cobrava per sota del preu de mercat. La investigació va culminar dimarts amb la detenció de la parella. La dona, que té antecedents, i l'home van passar dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.