Un home s'enfronta a 7,5 anys de presó i a l'expulsió del país per intentar violar la parella a Lleida

La Fiscalia demana 7 anys i mig de presó i l'expulsió del país durant 10 anys per a un home acusat d'intentar violar la parella a Lleida el desembre del 2022. Segons el ministeri públic, feia dos mesos que la víctima i el processat mantenien una relació sentimental sense convivència. Un dia que es dirigien en cotxe a la capital del Segrià el processat es va desviar cap a un camí i hauria intentat violar-la. Uns dies després, i malgrat que la víctima li havia dit que no volia saber res més d'ell, l'hauria intentat pressionar perquè el perdonés i reprenguessin la relació. Segons el fiscal, l'home va esperar-la davant de casa i va intentar introduir-la al cotxe per la força, tot i que dues persones que eren al carrer ho van evitar.
L'escrit d'acusació del fiscal assenyala que l'individu va manifestar a la dona expressions com "et trobaré" o "sabràs el que és bo" i que, arran d'això, el jutjat va imposar a l'home una ordre d'allunyament i de comunicació sobre la dona.
L'individu està acusat d'un suposat delicte d'agressió sexual amb violència i intimidació amb accés carnal en grau de temptativa pel qual la Fiscalia sol·licita 5 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada, una ordre de comunicació i d'allunyament a més de 500 metres, i la prohibició de treballar en feines o oficis que impliquin un contacte amb menors d'edat durant un període superior en 6 anys a la pena imposada.
El ministeri públic també acusa l'home dels suposats delictes de coaccions, maltractaments i amenaces. Per cadascun dels tres delictes, Fiscalia sol·licita 10 anys de presó, la privació de la tinença i ús d'armes durant 2 anys i mig, i la prohibició d'aproximació a menys de 500 metres i de comunicació amb la víctima durant 2 anys. A més, reclama el pagament d'una indemnització de 5.000 euros a la víctima per danys morals.
L'acusació pública proposa que la pena de presó se substitueixi parcialment per l'expulsió del país un cop el processat hagi complert tres quartes parts de la condemna, amb la prohibició de tornar a l'Estat durant 10 anys. El judici està previst que se celebri el 30 d'octubre a l'Audiència de Lleida.