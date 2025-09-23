El Consell Comarcal del Bages torna als Premis Lacetània i patrocina el guardó de Cultura Popular

El Consell Comarcal del Bages s'incorpora de nou als Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, un dels esdeveniments culturals més destacats de la comarca. Enguany, patrocina i dota amb 1.500 euros el Premi a la Cultura Popular i Tradicional, destinat a reconèixer el treball d'entitats i associacions que mantenen viva la cultura popular. Les candidatures es poden presentar fins al 17 d'octubre, i el lliurament de guardons serà el 21 de novembre al Teatre Conservatori de Manresa.
El Consell Comarcal reforça el seu compromís amb la cultura popular
El Consell Comarcal del Bages torna a formar part dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, impulsats i organitzats per Òmnium Cultural. Aquesta edició 2025, l'ens comarcal patrocina i dota amb 1.500 euros el Premi a la Cultura Popular i Tradicional. El guardó està adreçat a reconèixer iniciatives dutes a terme durant l'últim any i mig per entitats i associacions de la comarca que contribueixin a preservar i impulsar les tradicions i la identitat col·lectiva.
La vicepresidenta primera del Consell Comarcal i Consellera Comarcal de Joventut, Cultura i Esports, Sílvia Tardà, ha subratllat la importància del teixit cultural bagenc: "El Bages té una riquesa associativa i cultural extraordinària, i aquest premi vol reconèixer la tasca de totes aquelles entitats que, amb esforç i dedicació, mantenen viva la cultura popular i la transmeten a les noves generacions".
Premis Lacetània 2025: tretze guardons per a l'excel·lència cultural
Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura són un dels grans esdeveniments culturals de la comarca. Enguany inclouen un total de tretze guardons convocats per diverses institucions i entitats del territori, entre les quals destaquen l'Ajuntament de Manresa, Òmnium Bages-Moianès, Cineclub Manresa, El Galliner, el Centre d'Estudis del Bages i el Cercle Artístic de Manresa. La coordinació global dels premis va a càrrec d'Òmnium Bages-Moianès, que treballa per unir esforços i posar en valor la diversitat cultural de la comarca.
Aquest certamen és un punt de trobada imprescindible per al món cultural bagenc i un espai per reconèixer públicament el talent i la dedicació d'artistes, entitats i col·lectius. L'objectiu és reforçar la identitat cultural local i fomentar la participació ciutadana en la vida artística i patrimonial.
Terminis i gala de lliurament al Teatre Conservatori
Les candidatures per optar als Premis Lacetània 2025 es poden presentar fins al 17 d'octubre. Les bases completes estan disponibles al web d'Òmnium Bages-Moianès i al del Consell Comarcal del Bages. Els guanyadors i guanyadores es donaran a conèixer el 10 de novembre, i el lliurament oficial dels guardons es farà el 21 de novembre al Teatre Conservatori de Manresa.
Amb la seva participació, el Consell Comarcal del Bages referma el suport al teixit associatiu i a la cultura popular de la comarca, destacant la importància de preservar les tradicions i transmetre-les a les noves generacions. Els Premis Lacetània continuen consolidant-se com una cita imprescindible per a tots aquells que treballen per mantenir viva la identitat cultural del Bages.