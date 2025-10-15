Junts proposa un pla per limitar la presència de comerços «de baix valor afegit» a Manresa

Junts presentarà al ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous una moció per dotar a la ciutat d'un pla d'usos comercials, "de la mateixa manera que tenen Girona, Vic o Lleida", que limiti la presència "massiva" d'establiments "de baix valor afegit", i que "defensi el model de comerç tradicional de la ciutat", segons ha explicat la regidora Mònica de Llorens en roda de premsa. "Parlem de barberies, tendes de mòbils o fundes, basars o botigues de comestibles de 24 hores, entre d'altres", ha aclarit.
El grup municipal vol que Manresa "ordeni" el seu teixit comercial i que tingui en compte criteris "de densitat i distància" entre aquest tipus de comerços. "També volem que l'Ajuntament porti a terme una diagnosi, si no és que ja el té, sobre la situació comercial de la ciutat", ha explicat de Llorens. "No tenim les xifres exactes, però només cal donar un volt per comprovar com ha crescut en nombre aquest tipus d'establiments", ha reblat. Per això, ha insistit que cal "regular-lo" i prioritzar les polítiques que donin suport "al comerç de tota la vida". La definició d'aquest pla "hauria de ser participatiu amb les associacions de botiguers" i hauria de tenir "especial incidència en el Centre Històric i els eixos comercials".
El portaveu del grup, Ramon Bacardit, ha completat que la moció contempla la definició d'aquest pla en un termini d'un any, i que demana, expressament, que fins que no s'aprovi "el govern no atorgui més llicències a aquest tipus d'establiments". "No proposem un ple teòric: ha de tenir aplicació pràctica i regulacions", ha recalcat.
Una altra moció i preguntes
A banda de la moció per a la regulació dels establiments "de baix valor afegit", Junts també presentarà una moció perquè l'Ajuntament faci un reconeixement als ciutadans que van fer donació de la Pista Castell a la ciutat ara fa 25 anys.
En el torn de preguntes, Junts preguntarà sobre els agents cívics que té la ciutat, si se'ls renovarà i si són suficients per a l'aplicació del pla de civisme. També preguntarà sobre quines accions portarà a terme el govern davant de les agressions que han patit, com a mínim dos conductors de l'autobús públic. Finalment farà un prec perquè l'Ajuntament endreci unes places d'aparcament al carrer Dr. Fleming per als serveis litúrgics de l'església Sant Pere Apòstol, "són sis misses a la setmana", que, a la pràctica ja estan essent utilitzades, però sense que estiguin regulades.