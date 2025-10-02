Manresa es convertirà en un gran aeroport comercial amb la segona edició de la Shopping Fest

La Manresa Shopping Fest tornarà el dissabte 18 d'octubre amb una jornada que transformarà el centre de la ciutat en un gran aeroport comercial. L'esdeveniment, impulsat per l'Ajuntament i les associacions de comerciants, oferirà promocions, gastronomia i animació per a tots els públics.
Una experiència immersiva al centre de la ciutat
De 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 10 de la nit, els principals eixos comercials es convertiran en destinacions plenes d'ofertes i activitats. Cada establiment es transformarà en una nova destinació i els visitants rebran un passaport personalitzat per segellar amb les compres. Amb un mínim de cinc compres en establiments diferents, podran aconseguir una shopping bag d'edició limitada al punt d'informació de la plaça Sant Domènec.
Música, animació i gastronomia
La plaça Sant Domènec esdevindrà el centre neuràlgic de la festa amb una torre de control des d'on es difondran promocions i ofertes. L'ambient es completarà amb actuacions musicals itinerants i un DJ al vespre.
La programació inclourà també la proposta gastronòmica Duty Free Gourmet als restaurants del centre, la ruta Viatge en el temps dedicada a les botigues històriques, promocions especials i espais fotogràfics per compartir l'experiència a les xarxes socials amb l'etiqueta #manresashoppingfest.
Una aposta pel comerç local
La regidora de Comerç, Tània Infante, i el president de la UBIC, Antoni Daura, han presentat aquesta segona edició en una roda de premsa a La Creadora, que busca consolidar Manresa com a capital comercial de la comarca i atreure públic també dels territoris veïns.
Una festa amb vocació de continuïtat
Després de l'èxit de la primera edició, la Shopping Fest vol consolidar-se com la gran festa del comerç manresà, amb una proposta innovadora, participativa i amb voluntat de continuïtat. El programa complet es podrà consultar al web de l'esdeveniment.