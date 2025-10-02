Una cuinera de Manresa reclama acomiadament nul per persecució sindical després de denunciar les condicions laborals

El proper 8 d'octubre està convocada la reunió de conciliació entre una cuinera del restaurant Bimba, del The Club Pàdel -antic Club Tennis Manresa- i els responsables del negoci, arran de la reclamació que ha presentat al Departament de Treball per un acomiadament que va patir tot just després d'agafar una baixa degut a l'angoixa que patia per les condicions laborals a les que estava sotmesa. Setmanes abans, la treballadora havia mostrat la seva disconformitat amb les condicions de treball a la cuina de l'establiment i s'havia sindicat amb la CNT.
La reclamació argumenta que va ser acomiadada "per causes objectives", argumentant motius econòmics, "però poc després l'empresa posava anuncis buscant una persona per cobrir la meva plaça". La treballadora i el sindicat reclamen que l'acomiadament sigui declarat nul, i que sigui readmesa al seu lloc de treball.
Mancances a la cuina des de l'inici
En conversa amb NacióManresa, la treballadora explica que el malestar es va generar ja des de l'inici, quan el restaurant va obrir el primer semestre de 2024. "L'empresa, formada per un soci capitalista i un soci treballador, va invertir molts diners per condicionar la sala, però no va fer cap actuació a la cuina", exposa la treballadora. "Teníem càmeres frigorífiques que no tancaven bé i que no refrigeraven de forma adequada i uns electrodomèstics molt antics, molts dels quals no funcionaven o perdien aigua i líquids, no canalitzats, que s'acumulaven al terra", continua. "Mantenir els aliments en bon estat i cuinar per a la sala plena amb només una fregidora i a vegades només un fogó disponible, era tota una quimera", lamenta.
Davant de les queixes reiterades dels treballadors de cuina "els responsables van decidir tancar el restaurant el mes de gener, forçant-nos a fer unes vacances que ni ens tocaven ni havíem demanat". L'objectiu era fer les obres necessàries per adequar la cuina. "Però no es van fer: es van fer unes instal·lacions amb acer inoxidable i es va instal·lar un forn que mai no ha funcionat bé, però les demandes que els havíem traslladat van quedar igual", explica la treballadora.
De tornada, i veient el panorama, alguns treballadors van anar agafant la baixa i altres plegaven mentre que la feina tornava a remuntar. Això va portar a la treballadora a assumir responsabilitats que no li tocaven. "Feia comandes, previsions, horaris dels companys, amb un contracte... d'auxiliar administrativa", lamenta. En aquest any llarg que ha treballat en el restaurant "han passat fins a 25 treballadors per l'empresa, tenint en compte que el servei només és de 7".
La situació va arribar a ser tan caòtica que una nit, amb el restaurant ple de comensals i la cuina funcionant amb només un fogó, "un encarregat va decidir simular una apagada abaixant els diferencials per fer que la gent tornés cap a casa sense sopar". El pitjor de tot és que, davant dels caps, es va culpar el personal de cuina, fet que va empènyer el seu responsable a agafar la baixa "que posteriorment també va ser acomiadat".
Responsabilitat i "tracte discriminatori"
Davant l'acomiadament del responsable de cuina, la treballadora va assumir les seves tasques sense obtenir cap millora laboral. "Tenia hores extres acumulades que no em pagaven i només tenia un dia de descans setmanal a la setmana, en comptes dels dos que em tocaven", argumenta. Però és que a més, a banda de cobrir aquestes responsabilitats "tot eren males cares, exigències i tracte discriminatori" del cap de l'establiment.
Davant d'aquests fets i que les seves reclamacions -tan de condicions de treball com laborals- no eren escoltades, la treballadora va recórrer a la CNT. "En pocs dies cinc treballadors del restaurant s'hi van afiliar", explica per evidenciar el mal estat dels empleats. La CNT va demanar reunir-se amb els responsables de l'establiment, però s'hi van negar.
A partir d'aquí la pressió "va ser insostenible", fins al punt que "vaig entrar en col·lapse" i va demanar la baixa. "Tenia una baixa de 7 dies, però de seguida vaig rebre la carta d'acomiadament i una indemnització per causa objectiva", exposa. "Em van dir que no calia que tornés". Al llarg d'aquesta darrera etapa, la treballadora ha viscut episodis greus d'angoixa i va perdre molt pes.
A banda de la propera trobada a Treball, la treballadora també ha denunciat l'empresa als jutjats.