Fina Dordal rep el Premi del Consell de la Gent Gran de Manresa

La presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, Fina Dordal Pujadas, ha estat guardonada aquest dimecres al vespre amb l'onzè Premi del Consell Municipal de les Persones Grans, un reconeixement a la seva trajectòria de voluntariat i al seu compromís amb la comunitat. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, li ha lliurat el guardó en un acte que també ha servit per inaugurar les Aules de formació per a persones grans, amb una xerrada de l'exalcalde Valentí Junyent.
Un reconeixement a una vida dedicada al voluntariat
Dordal ha rebut amb emoció l'escultura commemorativa, dissenyada per Àngels Freixenet i Alba E. Peligero dins el projecte intergeneracional Art K'Suma. El premi destaca la seva aportació exemplar a la ciutat i, especialment, a les persones grans. El Consell Municipal de la Gent Gran va valorar la seva dedicació altruista i la seva energia contagiosa com a elements clau de la seva candidatura.
Durant l'acte, també s'ha llegit el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, a càrrec de Joan Cals, que ha reivindicat el diàleg intergeneracional i la necessitat de combatre l'edatisme. La vetllada s'ha tancat amb l'actuació de la cantant manresana Laia Badrenas Serra, que ha interpretat peces de Corinne Bailey i Lluís Llach.
Inici d'un mes d'activitats
Els actes de l'1 d'octubre han començat amb la lectura del manifest a la plaça Major i la penjada d'una pancarta al balcó municipal. Enguany, la programació s'allargarà tot el mes i inclourà una gran festa a la plaça Sant Domènec, amb fira d'entitats, música i espectacles de màgia, així com excursions, tallers i xerrades.
Una trajectòria exemplar
Nascuda a Manlleu el 1943, Fina Dordal es va establir a Manresa als anys seixanta i va compaginar la feina a empreses com Regió7 amb la seva passió pel voluntariat. Després de jubilar-se el 2009, va reprendre la seva vinculació amb la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, de la qual n'és presidenta des del 2012. Des d'aquest càrrec ha impulsat iniciatives com la gestió de l'Espai de la Gent Gran a l'Ateneu Les Bases i l'organització de l'exposició anual de treballs dels usuaris.
Malgrat els problemes de salut i la dedicació a la seva família amb vuit nets, Dordal manté un compromís ferm amb la ciutat, i continua gestionant el butlletí de l'entitat, organitzant viatges i atenent les necessitats dels socis. El 2020 ja va rebre el Premi Maria Casajuana, i ara s'afegeix a la llista de personalitats distingides pel Consell Municipal de les Persones Grans, entre els quals hi ha Víctor Feliu Ferrer (2024), Paquita Blanch Soler (2023), Joaquín Vizcaíno Grima (2022), Josep Maria Ballonga i Carol (2021), el moviment voluntari ciutadà (2020), Sussi Garcia i Soldevila (2019), Agustí Perramon Prunés (2018), Jordi Masfret Costa (2017), Pepita Subirana Badia (2016) i Joan Cals Torres (2015).