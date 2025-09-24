Sant Joan de Vilatorrada celebra la Segona Setmana de la Gent Gran

La Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de diverses entitats locals, organitza la Segona Setmana de la Gent Gran del 29 de setembre al 5 d'octubre. L'objectiu és reconèixer la contribució de les persones grans al municipi i oferir activitats gratuïtes per fomentar el benestar, la convivència i la connexió intergeneracional.
Una setmana per posar en valor l'experiència i la vitalitat
Sant Joan de Vilatorrada tornarà a situar les persones grans al centre de la vida comunitària amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran. La iniciativa busca agrair el seu llegat i implicar-les activament en propostes que combinen salut, cultura i convivència. Des de l'Ajuntament destaquen que aquest programa respon a la voluntat de promoure una comunitat cohesionada i respectuosa amb totes les generacions.
Activitats diverses i obertes a tothom
Entre les activitats programades destaquen les caminades populars, pensades per descobrir l'entorn natural i cultural del poble tot fomentant l'activitat física i la socialització. També hi haurà una classe de cuina participativa, espais culturals amb espectacles de teatre, tardes de ball i trobades per gaudir de la música i la companyia.
Una activitat especial serà la teràpia canina a la Residència Atzavara, adreçada exclusivament a les persones residents, amb l'objectiu d'aportar beneficis terapèutics i emocionals.
Cloenda amb un homenatge públic
La setmana es tancarà amb un acte d'homenatge a la gent gran, un reconeixement públic a la seva trajectòria, dedicació i aportació a la comunitat. Des de l'Ajuntament subratllen que és un moment per posar en valor l'experiència i el paper fonamental d'aquest col·lectiu en la construcció del municipi.
Inscripcions i participació ciutadana
Totes les activitats són gratuïtes, tot i que algunes requereixen inscripció prèvia per motius d'aforament. Les persones interessades poden inscriure's presencialment al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, al carrer Major 91-93 (planta baixa), o bé trucant al telèfon 93 876 43 04.
L'Ajuntament anima tota la població a participar activament en les propostes i a compartir aquesta celebració de la vitalitat i saviesa de la gent gran. Amb aquesta segona edició, Sant Joan de Vilatorrada consolida una setmana que vol esdevenir un espai de trobada i de reconeixement per a totes les generacions.