Sant Fruitós acull l'exposició «Gent gran. Font de saviesa» per reivindicar el paper actiu de les persones grans

La Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages acull aquests dies l'exposició Gent gran. Font de saviesa, una iniciativa de la Fundació Mémora que busca visibilitzar el valor de les persones grans dins la societat i fomentar una imatge positiva de l'envelliment. La mostra proposa un espai de reflexió i reconeixement per conscienciar sobre els reptes del col·lectiu i promoure l'intercanvi entre generacions.
Reconeixement a la saviesa i experiència de la gent gran
Del 29 de setembre al 4 d'octubre, la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages es converteix en l'escenari de Gent gran. Font de saviesa, una exposició que reivindica el paper actiu i imprescindible de les persones grans. Creada i organitzada per la Fundació Mémora, la mostra vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat d'aquest col·lectiu i els desafiaments que afronta, alhora que destaca la seva experiència com a patrimoni viu de la societat.
Fomentar una imatge positiva de l'envelliment
L'exposició té per objectiu combatre estereotips i prejudicis sobre l'envelliment, promovent una visió que posi en valor les aportacions de la gent gran en tots els àmbits. Segons els organitzadors, és essencial reconèixer-los com a protagonistes actius i plens de vitalitat, més enllà de la seva edat, i defensar-ne la dignitat i els drets.
Un espai per a l'intercanvi i la reflexió
Gent gran. Font de saviesa neix també amb la voluntat de crear un diàleg entre generacions, àmbits i entorns culturals diversos. L'exposició pretén fomentar l'intercanvi de coneixements i experiències, establint un pont entre persones joves i grans per afavorir el respecte mutu i la cohesió social.
Una iniciativa amb vocació social
Amb aquesta mostra, la Fundació Mémora reafirma el seu compromís amb la sensibilització social i el suport a la gent gran. L'exposició convida la població a visitar-la i a reflexionar sobre com la societat pot protegir, valorar i aprendre de la saviesa acumulada al llarg de tota una vida. Sant Fruitós de Bages s'uneix així a una iniciativa que ja ha recorregut altres municipis, sempre amb l'objectiu de posar en relleu el llegat humà i cultural de les persones grans.