Sant Fruitós presenta el futur Centre Empresarial Integrat al teixit empresarial local

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha mostrat al teixit empresarial del municipi el nou espai que acollirà el futur Centre Empresarial Integrat, durant el tercer esmorzar empresarial celebrat aquest passat divendres. Una trentena de representants d'empreses locals van conèixer de prop les instal·lacions i els serveis que es posaran en marxa per impulsar el creixement econòmic, fomentar la col·laboració i consolidar un entorn competitiu i sostenible.
Presentació del nou centre i objectius
Durant la trobada, els assistents van poder visitar el nou espai i descobrir les seves possibilitats com a Centre Empresarial Integrat, una infraestructura que vol convertir-se en un punt de referència per al desenvolupament econòmic del municipi. L'objectiu del projecte és donar suport a l'emprenedoria, promoure la innovació i establir sinergies entre les empreses i l'administració local.
L'alcalde Joan Carles Batanés i la regidora de Promoció Econòmica Carme Cruz van explicar les actuacions i projectes que el consistori està impulsant en matèria econòmica. Van subratllar la voluntat de treballar "colze a colze amb el sector privat" per crear un entorn més fort i competitiu que generi noves oportunitats de negoci i ocupació.
Comunitat energètica i transició sostenible
El president de l'APAES, Ferran Boixadós, va aprofitar l'ocasió per actualitzar l'estat de la comunitat energètica local. Va destacar les iniciatives relacionades amb la transició energètica que s'estan desenvolupant conjuntament amb diverses empreses del municipi. Aquestes accions busquen optimitzar els recursos energètics, reduir emissions i avançar cap a un model més sostenible.
La participació activa de les empreses en aquestes iniciatives és clau per consolidar Sant Fruitós com un municipi capdavanter en sostenibilitat i innovació energètica, aprofitant el treball col·laboratiu entre el sector públic i el privat.
Dades laborals i formació per a les empreses
Des de l'àrea municipal d'ocupació es van presentar les dades actuals del mercat laboral del municipi, remarcant la importància de la cooperació entre les empreses i el servei d'ocupació local per detectar necessitats i oportunitats. També es va informar que des del servei d'ocupació s'ofereixen formacions contínues adaptades als requeriments de les empreses, amb l'objectiu de millorar les competències dels treballadors i facilitar la contractació.
Aquestes iniciatives formen part d'un pla més ampli per reduir l'atur i garantir que el teixit empresarial disposi de professionals formats i preparats per afrontar els reptes actuals del mercat.
Suport a la sostenibilitat i a les pimes
L'empresa Solartys va exposar les diferents línies d'ajut per a pimes relacionades amb la sostenibilitat, l'economia circular i la transformació cap a models de negoci basats en el valor compartit. Aquests recursos estan pensats per ajudar les petites i mitjanes empreses a innovar i adaptar-se a les noves exigències ambientals i econòmiques.
Estratègia per a un ecosistema empresarial fort
Aquest tercer esmorzar empresarial s'inscriu dins l'estratègia de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per consolidar un ecosistema empresarial innovador, fort i sostenible. El futur Centre Empresarial Integrat i les diferents iniciatives presentades són passos clau per reforçar el dinamisme econòmic del municipi, fomentant la cooperació i apropant recursos útils a les empreses locals.
Amb aquest impuls, Sant Fruitós de Bages reafirma el seu compromís de continuar treballant al costat del teixit empresarial per garantir un desenvolupament econòmic equilibrat i competitiu al territori.