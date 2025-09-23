Abadal, primer celler europeu a sumar-se a Fire Wine per prevenir grans incendis

El celler Abadal, de la DO Pla de Bages, ha viscut de prop els efectes devastadors del foc i s'ha convertit en el primer celler europeu a adherir-se a la iniciativa Fire Wine, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. L'objectiu és reconèixer els productors que utilitzen els seus cultius com a eina clau en la prevenció d'incendis i que mantenen bones pràctiques de gestió del territori.
La vinya com a barrera natural contra el foc
"Vam viure el foc a la nostra pròpia carn i això ens va fer prendre consciència del perill i com la vinya és capaç d'aturar-lo", recorda Ramon Roqueta, propietari del celler Abadal. L'any 2017, un incendi va amenaçar les seves instal·lacions i es va aturar a només 300 metres de l'antiga masia gràcies a l'efecte tallafoc de les vinyes. Aquella experiència va marcar un abans i un després en la visió del celler sobre la prevenció d'incendis.
Fire Wine: un distintiu per als cellers compromesos
Amb la seva adhesió a Fire Wine, Abadal es converteix en un referent europeu en la lluita contra els grans incendis forestals. La iniciativa preveu dos distintius per certificar els cellers i productors agraris que s'impliquin en la gestió del paisatge i en accions de prevenció. Entre els requisits hi ha mantenir els cultius en bon estat, reduir la càrrega de combustible forestal i garantir que els camins i accessos estiguin preparats per a possibles emergències.
Un model replicable al territori
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya destaca que projectes com aquest són essencials per adaptar els paisatges agrícoles al canvi climàtic i reduir el risc d'incendis. Abadal, amb el seu exemple, vol animar altres cellers i productors a unir esforços i demostrar que la vinya pot tenir un paper fonamental no només en l'economia local, sinó també en la protecció del territori.