La UE crea dos segells per reconèixer vins i productes agraris conreats en finques que actuen com a tallafocs

L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (Euipo) ha aprovat la creació de dos segells que permetran certificar els cellers i els productors agraris que gestionen les seves finques de manera que actuen com a tallafocs. Les noves marques són Fire Wine Resilient Landscape i Fire Product Resilient Landscape, i permetran premiar productes com el vi, l'oli o les hortalisses que s'hagin conreat en camps compromesos en la prevenció incendis.
Dos anys després que es presentés la iniciativa Fire Wine i que s'hagin realitzat les investigacions corresponents per localitzar cultius que actuen com a tallafocs naturals, la UE ha donat llum verda a la creació d'aquestes marques a través d'un comunicat del Centre de Ciència i Tecnologia i Forestal de Catalunya (CTFC).
La primera de les marques serà Fire Wine Resilient Landscape, que anirà adreçada a la cadena de valor del vi, i la segona, Fire Product Resilient Landscape, dirigida a altres productes primaris, com ara l'oli, els fruiters, la tòfona o les hortalisses.
A més, amb l'objectiu que el segell arribi a més gent i tingui un major impacte territorial, es podrà obtenir el segell a través d'una adhesió grupal. És a dir, que una Denominació d'Origen sencera, una associació de viticultors o un territori concret podria acollir-se a la certificació.
Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte Fire-Res d'innovació tecnològica i solucions socioecologicoeconòmiques, un dels projectes que contribueix a la prevenció de grans incendis forestals promoguts per la Comissió Europea -com a part de l'European Horizon 2020-, coordinat pel CTFC.