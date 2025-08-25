L'onada de calor d'agost va ser la més intensa de la història de l'Estat

L'onada de calor de mitjan agost va ser la més intensa mai viscuda a l'estat espanyol des que es tenen registres, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Les temperatures es van situar 4,6 °C per damunt del que és habitual i l'onada es va allargar durant 16 dies. De fet, el període del 8 al 17 d'agost és la sèrie de deu dies consecutius més càlids mai registrats a l'Estat.
A Catalunya també s'han batut rècords com el del dia més calorós de la història un mes d'agost a Barcelona amb 38,9 °C el 16 d'agost. Tot i això, la d'aquest 2025 no ha estat l'onada més intensa registrada al país, ja que la superen les dels anys 2023 i 2003.
Un informe del Servei Meteorològic de Catalunya destaca la persistència de les altes temperatures durant més d'una setmana. Tot plegat fa preveure que aquest estiu serà un dels més càlids de la sèrie històrica. Aquestes temperatures van activar diverses alertes de perillositat màxima per calor en municipis com l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Priorat, Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià.
La calor ha deixat empremta també en forma d'incendis arreu de la península Ibèrica, especialment al nord-oest. Galícia, Castella i Lleó i també Portugal han patit diversos focs forestals de gran envergadura que han obligat a mobilitzar fins i tot mitjans estrangers. També Extremadura ha patit incendis considerables.
Les temperatures més altes
A Catalunya, la temperatura més alta de l'episodi s'ha donat a la Ribera d'Ebre, amb 43,8 °C a Vinebre (el dia 11) i a Benissanet (el dia 16). "Estem donant per normals valors de temperatura que no ho són. Tenir 43 °C a Catalunya era un fet totalment excepcional, però ara s’ha observat en sis dels últims set estius", adverteix Serra.
Aquestes estacions són les que han registrat rècords de temperatura durant l'onada de calor:
- Benissanet (Ribera d'Ebre): 43,8 ºC (16/08/2025). L'antic rècord era 42,9 ºC (23/08/2023)
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 43,8 ºC (16/08/2025). L'antic rècord era 43,6 ºC (12/08/2022)
- Ascó (Ribera d'Ebre): 42,2 ºC (11/08/2025). Iguala l'anterior rècord del 12/08/2022
- Batea (Terra Alta): 43,8 ºC (16/08/2025). L'antic rècord era 42,9 ºC (23/08/2023)
- Horta de Sant Joan (Terra Alta): 40,4 ºC (11/08/2025). Iguala l'anterior rècord del 12/08/2022
- Castelló d'Empúries (Alt Empordà): 40,3 ºC (16/08/2025). L'antic rècord era 40,0 ºC (23/08/2023)
- la Seu d'Urgell - Bellestar (Alt Urgell): 40,0 ºC (11/08/2025). L'antic rècord era 39,8 ºC (14/08/2021)
- Vila-rodona (Alt Camp): 39,1 ºC (16/08/2025). L'antic rècord era 39,0 ºC (23/08/2023)
- Malgrat de Mar (Maresme): 38,8 ºC (16/08/2025). L'antic rècord era 36,3 ºC (05/08/2018)
- PN del Garraf - el Rascler (Baix Llobregat): 37,4 ºC (16/08/2025). Iguala l'anterior rècord del 18/07/2023