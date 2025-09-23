Set de Joia fusionarà joieria contemporània i vins del Pla de Bages en una experiència sensorial única

El Centre Enoturístic del Pla de Bages, a Navàs, serà l'escenari, del 17 al 19 d'octubre, de Set de Joia, una proposta escènica i sensorial que connecta la joieria contemporània catalana amb els vins de la DO Pla de Bages. Set parelles de joiers i cellers han treballat conjuntament per crear peces úniques que contenen el vi i el territori, en un projecte impulsat per la joiera Mercè Nicolau Roset amb el suport de la DO Pla de Bages.
Una aliança creativa sense precedents
El proper divendres 17 d'octubre, de 7 a 9 del vespre, el Centre Enoturístic del Pla de Bages obrirà les seves portes per a la presentació oficial de Set de Joia, una experiència que es podrà viure fins al 19 d'octubre. La iniciativa proposa un viatge sensorial on el vi no només es degusta, sinó que "es porta a la pell", trencant amb els formats habituals de l'exposició artística.
Aquest projecte ha reunit set cellers de referència -Heretat Oller del Mas, Abadal, Artium, La Diferenta, Can Serra dels Exibis, Jaia Viticultor i Vinyas d'Empremta- i set creadors de joieria contemporània -Nicolau Jewels, Ignasi Cucurella, Mar Cucurella, Uró Joiers, Cris Joies, Dörte Seeger i Clara Niubò- per explorar un llenguatge material i emocional que uneix el territori, l'art i el vi.
El vi com a joia: un format innovador
Set de Joia no és una exposició convencional. Les joies no interpreten el vi, sinó que el contenen, transformant-lo en part essencial de cada peça. Les col·leccions no es mostren simplement en vitrines, sinó que es viuen dins d'una posada en escena que convida el públic a interactuar i a experimentar el vi d'una manera completament nova.
Amb aquesta proposta, el projecte reivindica la força creativa de la Catalunya Central i la singularitat de la DO Pla de Bages, coneguda per la seva aposta per les varietats autòctones i la innovació enoturística. Es tracta d'una provocació controlada, en paraules dels impulsors, que busca desfer les fronteres entre disciplines artístiques i culturals.
Impuls, suport i col·laboració
Set de Joia és una iniciativa de la joiera Mercè Nicolau Roset, amb la coordinació artística i producció executiva d'Anna Benedicto Vilaseca. El projecte compta amb el suport de la DO Pla de Bages i la col·laboració del Col·legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC). Aquesta aliança de talents i institucions posa de manifest el potencial del territori per generar propostes culturals innovadores i de gran impacte.
Un esdeveniment per redescobrir el Pla de Bages
Durant tres dies, el Centre Enoturístic del Pla de Bages es convertirà en un escenari viu on l'art i el vi es donen la mà. L'experiència promet captivar tant els amants de la joieria contemporània com els entusiastes del vi i l'enoturisme. Amb Set de Joia, el Pla de Bages reafirma la seva posició com a espai de creativitat i experimentació cultural a la Catalunya Central.