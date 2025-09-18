La DO Pla de Bages preveu collir més d'un milió de quilos de raïm

La Denominació d'Origen (DO) Pla de Bages afronta amb optimisme la verema d'aquest 2025. Segons el seu president, Carles Playà, s'espera collir més d'un milió de quilos de raïm, una xifra que permetria superar la producció de l'any passat i encarar una de les millors campanyes dels darrers anys, després d'una etapa marcada per la sequera. De moment, ja s'han collit varietats com el macabeu i el merlot, amb una qualitat del fruit que Playà qualifica de "bona". Tot i això, adverteix que l'evolució meteorològica serà "clau", ja que un excés de pluja podria afavorir la podridura en varietats de maduració més tardana. La verema s'allargarà fins a mitjans d'octubre a algunes zones del Bages.
Les expectatives dels cellers
Entre els cellers que encaren amb bones perspectives la campanya hi ha Les Acàcies, d'Avinyó. El seu enòleg, Llorenç de Ferrer, assegura que "l'any ha estat molt bo" pel que fa a pluges i clima i augura una collita millor que la de 2024. Amb 11 hectàrees de vinya, moltes encara joves, esperen recollir entre 30.000 i 40.000 quilos de raïm, destinats exclusivament al mercat local i a la restauració, defugint les grans superfícies. La DO Pla de Bages compta actualment amb 500 hectàrees de vinya i 17 cellers, consolidant-se com un territori vitivinícola petit però amb projecció.
La pressió de la fauna i els reptes del sector
La proximitat de les vinyes al bosc és un tret distintiu del Bages però també un repte. Porcs senglars i cabirols provoquen danys importants als ceps, obligant molts cellers a invertir en tanques de protecció, un cost que, com admeten des de la DO, "repercuteix en el preu final del vi". A nivell internacional, la denominació exporta ja el 20% de la seva producció, i tot i que els aranzels dels EUA impulsats per Donald Trump tindran una incidència "mínima", Playà adverteix que podrien frenar l'expansió exterior i incrementar la competència al mercat català.
30 anys de DO Pla de Bages
Aquest 2025, la DO celebra el 30è aniversari de la seva creació. Segons la secretària Eva Farré, és una ocasió per reivindicar "la singularitat d'un territori vitivinícola petit però en creixement", que ha sabut fer-se un lloc en el panorama català i internacional. Amb una combinació de tradició i aposta per la qualitat, el Pla de Bages afronta aquesta verema amb l'objectiu de consolidar el seu prestigi i continuar creixent dins i fora del país.