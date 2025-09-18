Manresa es dota d'un pla de plans per garantir una resposta ràpida i coordinada en emergències

El govern municipal de Manresa portarà a aprovació en el ple municipal del dimecres 24 de setembre el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), una eina essencial de prevenció i seguretat col·lectiva que permetrà a la ciutat actuar amb eficàcia davant situacions d'emergència. La presentació del document s'ha fet aquest dijous en roda de premsa, encapçalada pel regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, la cap d'unitat de Protecció Civil, Montserrat Cambray i el sotscap de la Policia Local de Manresa, Carles Muñoz.
Una assegurança col·lectiva per a la ciutat
Valentí ha subratllat que el DUPROCIM, tot i ser obligatori per llei, té un valor que "va molt més enllà de la formalitat". Segons el regidor, "és la garantia que, davant emergències com incendis forestals, riuades, accidents químics, nevades o grans talls de subministrament, la ciutat respondrà de manera organitzada, coordinada i propera a les persones". El pla defineix amb claredat les funcions de l'Ajuntament, la Policia Local, els Bombers, els serveis sanitaris i el voluntariat, assegurant decisions ràpides i informació clara per protegir la població. El DUPROCIM engloba tots els plans d'emergències i riscos que, fins ara, estaven aprovats -i desactualitzats- de forma disgregada.
El DUPROCIM, que té 475 pàgines i 107 plànols, ha estat elaborat totalment des dels propis serveis municipals. Valentí ha destacat que, a diferència de la majoria de ciutat grans del país, "a Manresa no hem externalitzat ni la seva redacció ni cap part de la seva elaboració".
Una eina viva i adaptada als riscos del municipi
El DUPROCIM és més que un document tècnic: és un instrument viu i pràctic que s'actualitza periòdicament, incorpora simulacres i promou la cultura de la protecció civil entre la ciutadania. Inclou l'anàlisi de riscos del municipi, un mapa de vulnerabilitat, procediments d'activació, mesures de protecció de la població com evacuacions o confinaments, un directori de recursos i cartografia de riscos. Per als veïns de Manresa, això es tradueix en més seguretat, confiança i una resposta coordinada que redueix danys i estalvia temps en moments crítics.