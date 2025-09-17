17 de setembre de 2025

Falsa alarma de fuita de gas al carrer de la Sardana de Manresa

Els mesuradors han donat negatiu i els Bombers han examinat altres escales

Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 22:17

Tres dotacions dels Bombers i dues patrulles de la Policia Local de Manresa han actuat aquest dimecres al vespre al carrer de la Sardana per una alarma de fuita de gas que finalment ha resultat ser falsa. L'avís ha arribat sobre 2/4 de 10 de la nit. Les trucades assenyalaven una forta olor de gas en un dels immobles que fa cantonada entre el carrer de la Sardana i el final de l'avinguda Francesc Macià.

Els Bombers han fet mesures de gas, però totes les proves han donat negatiu. Tot i així, han tancat la presa general i han avisat la companyia. Paral·lelament, han inspeccionat altres escales pròximes, també amb resultat negatiu.

Mentre han durat totes les comprovacions, la Policia Local de Manresa ha tallat el trànsit a l'extrem final de l'avinguda Francesc Macià.

