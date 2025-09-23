Sant Fruitós de Bages estrena «El Petit Fruitó», una revista infantil per a primària

Aquest setembre, els nens i nenes de primària de Sant Fruitós de Bages han rebut el primer número d'El Petit Fruitó, la nova revista infantil editada per l'Ajuntament. Adreçada a infants de 6 a 12 anys, la publicació ofereix continguts atractius i adaptats al seu llenguatge, amb l'objectiu de despertar la curiositat i reforçar el vincle amb l'entorn local.
El Petit Fruitó és fruit de la col·laboració entre diversos agents educatius i socials del poble. Cada escola disposa d'una pàgina pròpia, la biblioteca municipal aporta recomanacions de lectura, el servei socioeducatiu Cal Clic col·labora amb una vinyeta il·lustrada, l'Escola de Música participa amb propostes musicals, el CAP ofereix consells de salut i la revista Montpeità inclou un conte original en cada edició.
A les seves pàgines també s'hi poden trobar manualitats, experiments de ciència, informació sobre animals, històries del municipi, consells de reciclatge, una agenda d'activitats i altres sorpreses. La revista, que tindrà periodicitat trimestral, es distribuirà gratuïtament a tots els alumnes de primària a través de les escoles.
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol obrir un nou canal de comunicació amb el públic infantil, un col·lectiu fins ara sense espai propi als mitjans municipals. A més, la publicació vol ser una eina bidireccional i inclou una secció perquè els infants hi enviïn preguntes, dibuixos o fotografies. El segon número es distribuirà al desembre, coincidint amb les vacances de Nadal i oferint continguts especials per gaudir de les festes.