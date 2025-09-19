19 de setembre de 2025

Sant Fruitós estrena nova identitat corporativa amb un escut municipal simplificat

L'Ajuntament adapta els elements heràldics originals amb línies netes i formes minimalistes per facilitar-ne l'ús en entorns digitals i físics

Publicat el 19 de setembre de 2025 a les 17:03

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha presentat aquest divendres la seva nova identitat corporativa, que transforma l'escut municipal en un logotip més modern i versàtil. El redisseny sorgeix de l'aprovació, el passat mes de juny, del nou escut heràldic i respon a la necessitat d'adaptar els símbols oficials a l'actual entorn comunicatiu i digital.

Elements heràldics reinterpretats

El nou logotip manté els elements històrics de l'escut: el monestir de Sant Benet, les cinc estrelles en referència a les parròquies, la flama que commemora el foc de Sant Fruitós i la corona daurada. Tots aquests components s'han simplificat a la mínima expressió sense perdre'n la identitat. Les torres de la corona s'han convertit en rombes sobre una base ovalada, les estrelles en cinc punts, i el monestir es representa amb línies depurades que evoquen l'absis i la torre. La flama es transforma en quatre franges grogues que suggereixen el foc i, alhora, remeten a la senyera catalana.

Una imatge adaptada a tots els suports

L'estil minimalista del nou disseny permet una aplicació més àgil i coherent en formats digitals i físics, reforçant la identificació visual del consistori. A partir d'ara, la nova imatge serà la referència en tota la documentació oficial, retolació exterior, espais digitals i vehicles municipals. El procés d'implantació es farà de manera progressiva i seguint un manual d'identitat corporativa que estableix les pautes i usos del nou escut simplificat.

Amb aquesta renovació gràfica, Sant Fruitós de Bages aposta per un disseny modern que preserva la seva història i tradició heràldica, tot garantint-ne la funcionalitat i el reconeixement en qualsevol context.

