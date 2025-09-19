Sant Fruitós estrena nova identitat corporativa amb un escut municipal simplificat

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha presentat aquest divendres la seva nova identitat corporativa, que transforma l'escut municipal en un logotip més modern i versàtil. El redisseny sorgeix de l'aprovació, el passat mes de juny, del nou escut heràldic i respon a la necessitat d'adaptar els símbols oficials a l'actual entorn comunicatiu i digital.
Elements heràldics reinterpretats
El nou logotip manté els elements històrics de l'escut: el monestir de Sant Benet, les cinc estrelles en referència a les parròquies, la flama que commemora el foc de Sant Fruitós i la corona daurada. Tots aquests components s'han simplificat a la mínima expressió sense perdre'n la identitat. Les torres de la corona s'han convertit en rombes sobre una base ovalada, les estrelles en cinc punts, i el monestir es representa amb línies depurades que evoquen l'absis i la torre. La flama es transforma en quatre franges grogues que suggereixen el foc i, alhora, remeten a la senyera catalana.
Una imatge adaptada a tots els suports
L'estil minimalista del nou disseny permet una aplicació més àgil i coherent en formats digitals i físics, reforçant la identificació visual del consistori. A partir d'ara, la nova imatge serà la referència en tota la documentació oficial, retolació exterior, espais digitals i vehicles municipals. El procés d'implantació es farà de manera progressiva i seguint un manual d'identitat corporativa que estableix les pautes i usos del nou escut simplificat.
Amb aquesta renovació gràfica, Sant Fruitós de Bages aposta per un disseny modern que preserva la seva història i tradició heràldica, tot garantint-ne la funcionalitat i el reconeixement en qualsevol context.