Nou pas de vianants elevat al polígon CasaNova de Sant Fruitós

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha completat la construcció d'un pas de vianants elevat al carrer Pedraforca, al polígon CasaNova, just a l'alçada de l'skatepark. La mesura té com a objectiu millorar la seguretat viària i la mobilitat dels vianants en una zona amb una alta afluència, especialment de joves i famílies que es desplacen cap a l'skatepark i altres espais d'oci propers.\r\n\r\nEl nou pas elevat compleix una doble funció: redueix la velocitat dels vehicles, actuant com a element de pacificació del trànsit, i facilita un accés més segur i còmode per als vianants. Amb aquesta actuació, el consistori reafirma el seu compromís amb la millora de l'espai públic i la creació d'una mobilitat més segura i accessible per a tots els ciutadans.\r\n