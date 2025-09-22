Sant Fruitós de Bages modernitza la pàgina web municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha estrenat una versió renovada de la pàgina d'inici de la seva web municipal amb un redisseny que incorpora un slider dinàmic, icones actualitzades i una distribució més intuïtiva. L'objectiu és adaptar el portal a la nova imatge corporativa, modernitzar-ne l'estètica i facilitar l'accés a notícies, serveis i tràmits en línia, especialment des de dispositius mòbils.
Un redisseny pensat per a la ciutadania
La nova capçalera de www.santfruitos.cat integra un slider dinàmic que permet destacar informacions rellevants des del primer moment. A continuació, s'ha reorganitzat la distribució dels baners destacats per oferir un accés ràpid a les seccions més consultades. Amb aquesta nova estructura, el consistori prioritza la visibilitat de les notícies i serveis d'interès, millorant la navegació dels veïns i veïnes.
Més facilitats per als tràmits en línia
Entre les novetats, també hi ha una actualització de les icones d'accés als tràmits més habituals. Ara, els usuaris poden trobar més opcions visibles a només un clic, agilitzant les gestions en línia i avançant cap a una administració digital més eficient i propera.
Optimització per a dispositius mòbils i xarxes socials
L'Ajuntament ha revisat i millorat el comportament responsive del web per assegurar-ne una adaptació correcta a tot tipus de pantalles, com telèfons i tauletes. A més, s'han reforçat les connexions amb les xarxes socials corporatives, millorant-ne la visibilitat i facilitant que la ciutadania es mantingui informada a través dels canals oficials.
Primer pas d'un pla més ampli
Aquestes millores formen part d'un conjunt de mesures previstes per modernitzar els canals digitals corporatius de Sant Fruitós de Bages. El consistori vol fer-los més accessibles, útils i adaptats a les necessitats dels veïns i veïnes, consolidant així un pas més cap a la transformació digital municipal.