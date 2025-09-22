Manresa celebrarà el Dia Internacional de les Persones Grans amb més de 30 activitats i una festa a Sant Domènec

Manresa tornarà a commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebra cada 1 d'octubre, amb un programa de més de 30 activitats organitzat per l'Ajuntament, el Consell Municipal de les Persones Grans i diverses entitats locals. La gran novetat d'enguany serà la Festa del Dia Internacional de les Persones Grans, que tindrà lloc el dissabte 4 d'octubre a la plaça Sant Domènec i oferirà tallers, mostres d'activitats, una fira d'entitats, un espectacle de màgia amb el Màgic Pol i un concert de cloenda amb Rubber Soul, que farà reviure l'esperit dels Beatles.
L'acte institucional es farà dimarts 1 d'octubre a les 7 de la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Comptarà amb la ponència de Valentí Junyent i Torras, titulada Fer-se gran és un privilegi, que també servirà per inaugurar les Aules de les Persones Grans. Durant la sessió, s'entregarà l'11è Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa. L'entrada és lliure i oberta a tota la ciutadania.
Activitats diverses fins a finals d'octubre
L'objectiu del programa és donar visibilitat a les persones grans i a les entitats que treballen durant tot l'any per la ciutat, alhora que es promouen espais de relació i convivència a l'espai públic. Entre els actes previstos fins al 31 d'octubre destaquen una sortida cultural a Montserrat, tallers i formacions com Em jubilo, i ara què? o Com podem fer sentir còmodes les persones grans LGTBI?, així com una taula rodona sobre projectes +65, una mostra de teatre veïnal, les Rutes del Canvi i els Vermuts Modernistes.
L'Ajuntament anima tota la població a participar en les activitats i acompanyar la gent gran en aquest homenatge col·lectiu, que vol reconèixer la seva aportació a la ciutat i promoure un envelliment actiu i participatiu.