El Bages se suma al Dia Internacional de les Persones Grans amb un manifest contra l'edatisme

Aquest dimarts, 1 d'octubre, se celebrarà el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que vol reconèixer i posar en valor l'aportació d'aquest col·lectiu a la societat. En aquest marc, el Consell de les Persones Grans del Bages s'ha adherit al Manifest per una societat lliure d'edatisme, promogut pel Consell de les Persones Grans de Catalunya. El text reivindica la necessitat de construir "una societat justa i inclusiva, que erradiqui qualsevol forma de discriminació per raó d'edat i promogui el diàleg intergeneracional com a eina de cohesió social".
Per donar continuïtat a aquest compromís, el dijous 16 d'octubre, a les 6 de la tarda, se celebrarà a la sala d'actes de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa la taula rodona Projectes +65. L'acte, organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, reunirà persones grans del Bages que compartiran les seves experiències i reflexions al voltant dels projectes vitals després de l'etapa laboral. La trobada vol ser un espai de diàleg i inspiració, destacant la trajectòria i la capacitat transformadora de la gent gran en la vida comunitària.
La consellera comarcal de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada, Lluïsa Tulleuda, ha remarcat que "des del Consell Comarcal del Bages treballem per garantir envelliments dignes i segurs, combatre estereotips i promoure la participació activa de les persones grans en totes les decisions que les afecten". També ha subratllat la tasca del Consell de les Persones Grans del Bages, qualificat com un òrgan "molt actiu i al servei del territori".
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Bages se suma a la crida per trencar estereotips, reconèixer la dignitat en totes les etapes de la vida i fomentar una societat lliure de discriminació per raó d'edat.