El Kursaal ofereix descomptes exclusius per tres grans espectacles del primer semestre de 2026

Coincidint amb el Shopping Fest de Manresa, el Teatre Kursaal posarà a la venda aquest cap de setmana les entrades de tres espectacles del primer semestre del 2026 amb preus especials de llançament. Els protagonistes d'aquesta promoció seran Josep Maria Pou amb l'obra Gegant, i els concerts de Suu i Ramon Mirabet, amb entrades a partir de 10 euros.
El Kursaal s'avança a la nova temporada amb promocions exclusives
El Teatre Kursaal de Manresa s'avança a la programació del primer semestre de 2026 amb una promoció especial que coincideix amb el Shopping Fest del cap de setmana del 18 i 19 d'octubre. Durant aquestes dues jornades, el públic podrà adquirir a preus reduïts les entrades de tres espectacles destacats de la nova temporada: Gegant, protagonitzada per Josep Maria Pou; el concert de la cantant Suu; i el directe del músic Ramon Mirabet.
Les entrades es podran comprar tant a les taquilles del teatre -dissabte de 10 a 13 h i de 18 a 20 h- com per internet a través del web del Kursaal. Els preus promocionals seran de 20 euros per a l'obra Gegant i de 10 euros per cadascun dels concerts. La promoció començarà dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins a la mitjanit del diumenge 19 d'octubre.
Tres grans propostes per obrir el 2026
La primera cita de la temporada serà el diumenge 4 de gener amb Gegant, una obra de gran èxit a la cartellera barcelonina. Escrita per Mark Rosenblatt i dirigida per Josep Maria Mestres, la peça retrata el polèmic escriptor britànic Roald Dahl a través d'un relat ple d'humor i reflexió sobre els límits de l'opinió i els prejudicis. A més de Pou, el repartiment compta amb Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop i Jep Barceló.
El 16 de gener arribarà el torn de la cantant Suu, que debutarà a la sala gran del Kursaal per presentar el seu nou disc TBC. Considerada una de les veus més representatives de l'escena pop catalana i de l'empoderament femení, Suu suma tres àlbums i dos discos d'or amb temes com Eres un temazo i Tant de bo.
El tercer espectacle d'aquesta promoció serà el concert de Ramon Mirabet, programat per al 7 de febrer. El músic català hi presentarà el seu cinquè disc, V, un treball que simbolitza la seva maduresa artística i vital, amb cançons que respiren llibertat creativa i autenticitat.
Preus regulars a partir del 20 d'octubre
Un cop finalitzada la promoció, a partir del dilluns 20 d'octubre, el preu de les entrades serà de 28 euros per a Gegant (26 euros amb descomptes per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i menors de 30 anys), 18 euros per al concert de Suu i 20 euros per al de Ramon Mirabet.