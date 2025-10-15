La Comunitat Palestina de Catalunya, Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat del Clam

El Festival Internacional de Cinema Solidari de Catalunya, el Clam, ha distingit la Comunitat Palestina de Catalunya amb el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2025. El guardó reconeix la tasca de l'entitat en la defensa dels drets humans i la convivència, i s'entregarà el proper diumenge 19 d'octubre a les 12 del migdia a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles.
Reconeixement a més de quaranta anys de compromís
La Comunitat Palestina de Catalunya és l'entitat guardonada amb el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2025, un dels principals reconeixements que atorga el Festival Internacional de Cinema Solidari de Catalunya (Clam). El jurat del premi ha volgut destacar la trajectòria de més de quatre dècades de l'associació, fundada per estudiants palestins residents a Catalunya i compromesa des dels seus inicis amb la defensa dels drets humans, la pau i la convivència entre pobles.
L'acte d'entrega tindrà lloc diumenge 19 d'octubre a les 12 del migdia a Navarcles, al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas, i estarà conduït per la periodista Txell Feixas, reconeguda professional de TV3 i Catalunya Ràdio. Feixas, que ha estat corresponsal en zones de conflicte com l'Iraq, el Líban, l'Afganistan i Gaza, aportarà la seva mirada compromesa i la seva experiència de camp a un acte que, més enllà del simbolisme, vol ser també una crida a la solidaritat activa i al compromís amb la justícia global.
Un premi amb significat humanitari i polític
El jurat del Clam ha remarcat en el seu veredicte que la decisió de distingir la Comunitat Palestina de Catalunya no és aliena a la greu situació que es viu a Gaza i a altres territoris palestins, que pateixen atacs reiterats i vulneracions constants del dret internacional. Amb aquest premi, el festival vol sumar-se a la denúncia de les agressions i a la defensa dels drets legítims del poble palestí a viure en pau i llibertat.
Segons el text del veredicte, el guardó pretén contribuir a la construcció d'un món més just i humà, en el qual "les agressions com aquesta siguin inacceptables" i la solidaritat esdevingui una eina de resistència i esperança. En representació de la comunitat, recollirà el premi el metge, historiador i escriptor Salah Jamal (Nablús, Palestina, 1951), una figura molt coneguda per la seva tasca de difusió cultural i de diàleg entre el poble palestí i la societat catalana.
Un premi amb valors compartits
El Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat és una de les distincions més emblemàtiques del Festival Clam, que des de fa més de vint anys promou el cinema com a eina de transformació social. El guardó porta el nom del bisbe Pere Casaldàliga (1928-2020), símbol del compromís amb els drets humans, la justícia i les causes dels pobles oprimits, i reconeix anualment persones o entitats que treballen per un món més just, inclusiu i solidari.
Amb el premi d'aquest 2025, la Comunitat Palestina de Catalunya recull el testimoni d'altres projectes referents. En l'edició anterior, el guardó va ser per a Matres Mundi, per la seva tasca en l'atenció de mares i infants en situació de vulnerabilitat. Anys abans, també l'han rebut el projecte Fita de Càritas Arxiprestal de Manresa (2023) per la seva feina d'inclusió laboral, la cooperativa L'Olivera (2022) per la seva aposta social i agroecològica, i Proactiva Open Arms (2016), per la seva lluita en el rescat de persones migrants al Mediterrani.
Un acte per reafirmar la solidaritat
L'entrega del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2025 s'inclou dins la programació del Clam, que enguany continua reivindicant el paper del cinema com a espai de reflexió i denúncia. El festival, que té la seva seu central a Navarcles, s'ha consolidat com un referent en l'àmbit del cinema social i de drets humans a Catalunya.
Amb el reconeixement a la Comunitat Palestina de Catalunya, el Clam vol honrar una trajectòria col·lectiva de resistència i dignitat i, alhora, reafirmar el missatge universal de Pere Casaldàliga, per qui "la solidaritat no és donar, sinó compartir". L'acte d'aquest diumenge vol ser, doncs, una finestra d'empatia i compromís, oberta des del Bages cap al món.