L'Observatori de Castelltallat, més a prop del reconeixement com a Parc Estelar Starlight

Aquest dimarts, el ple de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages ha aprovat per unanimitat l'adhesió del municipi a la Declaració de la Palma, document internacional impulsat per la Fundació Starlight que defensa el dret a un cel nocturn de qualitat i a la contemplació de les estrelles com a patrimoni de la humanitat. Aquesta adhesió és un pas fonamental en el camí cap al reconeixement oficial de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat com a Parc Estel·lar Starlight.

L'Observatori, ubicat en un entorn privilegiat declarat Espai de Cel Nocturn de Qualitat segons la resolució ACC/415/2022 de la Generalitat de Catalunya, ha estat treballant intensament per protegir i divulgar el valor científic, educatiu, cultural i turístic del firmament. L'Ajuntament, per la seva part, ha implementat un Pla de Prevenció de la Contaminació Lumínica, posicionant el municipi com a referent en la defensa del cel nocturn.

La Declaració de la Palma, adoptada en la Conferència Internacional Starlight (2007) amb el suport de la UNESCO, la Organització Mundial del Turisme, la Unió Astronòmica Internacional i altres organismes internacionals, proclama el dret universal a un cel fosc i net de contaminació lumínica. Aquesta iniciativa també destaca el paper fonamental de l'astronomia en la cultura i el desenvolupament sostenible.

"L'adhesió a la Declaració és molt més que un tràmit institucional; és una aposta de futur per la divulgació de la ciència, el territori i la sostenibilitat", ha afirmat Toni Guntín, director de l'Observatori de Castelltallat. Aquesta aprovació "ens acosta al reconeixement com a Parc Estel·lar Starlight, una certificació que reforçarà el nostre compromís amb la protecció del cel i potenciarà el turisme astronòmic de qualitat".

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat és un equipament de la Diputació de Barcelona cedit per conveni a l'Ajuntament de Sant Mareu de Bages i gestionat per VEGA Associació per a la Divulgació de l'Astronomia. Durant l'any 2024 va tenir 4.021 visitants.