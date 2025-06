Castellbell i el Vilar bateja l'arxiu municipal amb el nom de Joan Valls i Pueyo

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat dedicar el nom de Joan Valls i Pueyo (1951-2019) a l'arxiu municipal, que passarà a denominar-se Arxiu Municipal Joan Valls i Pueyo. L'acord, pres en el darrer ple del consistori, vol reconèixer de manera pòstuma la tasca incansable d'aquest historiador i divulgador local, considerat una peça fonamental en la conservació del patrimoni històric i cultural del municipi.

El perfil de Joan Valls i Pueyo

Joan Valls i Pueyo, llicenciat en Història i Geografia i en Antropologia cultural per la Universitat de Barcelona, va dedicar gran part de la seva vida a la recerca i a la divulgació de la història de Castellbell i el Vilar. Autor d'una desena de llibres, Valls va aportar coneixement rigorós i sovint inèdit sobre el passat del municipi, de la comarca del Bages i de l'entorn montserratí. La seva tasca va tenir una gran projecció a través de col·laboracions amb entitats com el Centre d'Estudis del Bages, la revista Dovella o el col·lectiu El Brogit, sempre amb un compromís profund amb el rigor històric i l'amor pel territori.

L'Ajuntament ha volgut destacar la seva dedicació, perseverança i estima per Castellbell i el Vilar, així com el seu llegat com a referent per a les generacions futures. Amb la nova denominació de l'arxiu, el consistori vol garantir la memòria i projecció de la seva obra, que continua sent un punt de referència imprescindible per a tothom qui vulgui conèixer millor la història local.