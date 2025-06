Castellbell i el Vilar prepara el relleu en la gestió de l'aigua a Mas Enric-Can Prat

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha iniciat aquest mes de juny els tràmits per fer efectiu el traspàs de la gestió del servei d'aigua a la urbanització de Mas Enric-Can Prat. Actualment, l'abastament està en mans de l'empresa privada Germans Riera, que es retirarà pròximament per jubilació. El consistori vol garantir un relleu àgil que asseguri la continuïtat del servei per als més de 240 abonats que viuen a la zona.

Aquesta setmana s'estan fent diverses visites tècniques a la urbanització amb la participació de l'alcalde, Adrià Valls, el regidor d'Urbanisme i Urbanitzacions, Francesc Devant, i tècnics d'AGBAR i de l'empresa sortint, per avaluar l'estat de les infraestructures i preparar la transició.

Pròrroga amb previsió

El febrer passat, l'Ajuntament ja va aprovar una pròrroga de cinc anys del contracte amb AGBAR, empresa encarregada del subministrament a la resta del municipi. Aquesta pròrroga ja contemplava que AGBAR assumís també el servei a Mas Enric-Can Prat quan es donessin les condicions necessàries.

La urbanització va patir una situació crítica a partir de la primavera del 2023, quan, en plena emergència per sequera, es va haver d'abastir amb camions cisterna. Durant dos anys, aquesta solució provisional va suposar un cost global de 400.000 euros, dels quals el 65% van ser subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). A partir de l'octubre passat, i gràcies a les millores de la xarxa, ja no ha calgut continuar amb aquest sistema de transport per carretera.

Inversió sostinguda

En paral·lel, s'han dut a terme diverses actuacions per reforçar la xarxa d'abastament de la urbanització. Destaquen la canalització i connexió de Mas Enric-Can Prat amb la xarxa d'aigua de Marganell, així com la construcció d'un pou propi. Aquestes actuacions han estat possibles gràcies a subvencions aconseguides per l'Ajuntament davant l'ACA i la Diputació de Barcelona, amb un import global superior als 80.000 euros.