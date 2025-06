L'acadèmia de música Musilloc es transforma en un coworking de música i teatre

L'acadèmia de música Musilloc, fundada fa set anys per Jiří Václavík al carrer Sant Andreu, 19, de Manresa, inicia una nova etapa de transformació. A partir del curs vinent, es convertirà en Musilloc - coworking de música i teatre, un espai pioner a la ciutat destinat a impulsar la creació artística i col·laborativa en l'àmbit musical i escènic.

Aquest nou projecte, que es duu a terme conjuntament amb la cantant i actriu Sílvia Blavia, vol anar més enllà de la formació musical i oferir espais polivalents per a professors particulars, assaigs, presentacions, petites actuacions i activitats vinculades a les arts escèniques. A més, Musilloc vol esdevenir un punt de trobada per a artistes de tots els perfils, tant amateurs com professionals, a través de l'impuls d'una comunitat artística que afavoreixi el contacte, l'intercanvi d'experiències i les col·laboracions.

"Musilloc serà molt més que un espai físic. Volem construir una xarxa activa de músics, actors i creadors que trobin aquí les eines i el context per desenvolupar nous projectes i sinergies", explica Václavík. Per fer-ho, el projecte incorporarà eines digitals per facilitar el contacte entre els membres i fomentar una comunitat viva i participativa.

El projecte també vol tenir un impacte positiu en l'entorn urbà. En col·laboració amb l'Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, Musilloc es proposa contribuir a la dinamització cultural i econòmica del Centre Històric de Manresa, sumant-se a altres iniciatives que volen revitalitzar aquesta zona de la ciutat amb activitats creatives i de proximitat.

L'acte d'inauguració de Musilloc tindrà lloc el proper divendres 20 de juny, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, a les mateixes instal·lacions del carrer Sant Andreu, 19. L'esdeveniment comptarà amb actuacions musicals i teatrals obertes a tothom, i servirà per presentar públicament aquesta nova etapa i els serveis que s'hi oferiran.

Amb aquesta iniciativa, Manresa suma un nou espai cultural pensat per al talent local i obert a la col·laboració, la creació i el desenvolupament de nous projectes artístics.