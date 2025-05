La Mallorquina posa pronúncia balear a Manresa amb vinils i música

El carrer Sant Andreu de Manresa ha viscut l'obertura d'un nou establiment aquest dijous, La Mallorquina. Més enllà de vendre discs de vinil nous i de segona mà, principalment d'artistes de fornada catalana, de l'ampli territori dels Països Catalans, el local també vol ser un pol de cultura i inclou, a més, un estudi de gravació.

Aquest últim detall no és gratuït. Els seus impulsors, Joana Pol i Pere Bestard, tenen des de fa anys el seu propi segell discogràfic, Plas Plas Records, amb el que autoediten els seus treballs i els d'altres artistes. Perquè, malgrat que no volen que un tema es trepitgi amb l'altre, és inevitable dir que la Joana i en Pere formen Donallop, una de les propostes musicals mallorquines amb més empenta dels darrers anys.

La Mallorquina ja està oberta des d'aquest dijous, però la inauguració de l'establiment haurà d'esperar-se fins al dissabte 14 de juny, quan a partir de les 12 del migdia, celebrarà la posada de llarg.

La Mallorquina és oberta al públic des d'aquest dijous

Pere Fontanals

Què hi fan a Manresa aquests mallorquins?

Per facilitar els desplaçaments i la seva presència en concerts, la Joana Pol i en Pere Bestard van decidir deixar la seva Selva mallorquina natal i instal·lar-se en el Principat. La recerca d'habitatge els va portar al Solsonès, des d'on era més fàcil arribar als concerts on havien de tocar, que no pas anar i venir, cada vegada, des de les Illes. Amb l'esclat de la pandèmia, però, van decidir tornar a Mallorca, on van posar-se a treballar en nous temes i nous EP entre el caliu de casa i les limitacions de moviment. Un cop superada la crisi, però, es van proposar tornar a Solsona però no va ser possible i van acabar aterrant a Manresa, on resideixen des del 2022.

Ara La Mallorquina s'afegeix a un carrer de Sant Andreu artísticament creatiu i combatiu, amb La Companya, el Musilloc, el projecte Llums a l'ombra, i a tocar de l'Anònima o de la cooperativa d'habitatges La Raval.