Aquests alcaldes del Bages no acabaran el seu mandat

Dos dels alcaldes que van ser escollits en els plenaris dels seus ajuntaments després de les eleccions de 2023, no acabaran el seu mandat. Els batlles en qüestió són l'Enric Campàs del Pont de Vilomara i la Glòria Casaldàliga de Balsareny, que han renunciat a la seva responsabilitat per motius diferents.

El primer dels dos en renunciar va ser l'alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs (PSC), que a finals d'abril anunciava que no podia conjugar la seva activitat a la presidència del consistori amb la seva nova activitat professional a l'àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona. En el seu lloc va accedir a l'alcaldia Lidia Delgado, també del PSC. Enric Campàs també renunciava a la seva acta de regidor.

A Balsareny, la cosa està més programada. La renúncia de Glòria Casalgàliga, del grup d'electors Endavant Balsareny, que es va portar a terme el passat dia 5 de juny, s'emmarca en l'acord de govern que va signar amb el grup municipal d'ERC després de les eleccions de 2023. Completada la renúncia, el republicà Isidre Viu serà investit alcalde en un ple extraordinari el proper dissabte.

Ara per ara no hi ha cap altre govern als ajuntaments del Bages o del Moianès que, aparentment, pugui trencar-se fins a final de mandat. Però sobre aquestes coses mai no se sap.